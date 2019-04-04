Посол Бабич: вопрос цены на газ для Беларуси рассматривается в комплексе

Вопрос цены на газ для Беларуси рассматривается в комплексе, заявил посол России Михаил Бабич 4 апреля во время рабочей поездки в Брест.

«С 1 января 2020 года должна быть установлена соответствующая цена. Этот вопрос рассматривается в комплексе: создание единого газового рынка, единого рынка нефтепродуктов, рынка энергетики, создание равных условий хозяйствования. Такой подход прописан во всех наших соглашениях», — сказал дипломат.

По его словам, переговоры между Россией и Беларусью по цене на газ не заканчивались и ведутся постоянно.

«У каждого вопроса есть свои временные этапы, — отметил Бабич. — Мы находимся в графике и работаем в соответствии с нашим планом».

Дипломат подчеркнул, что цена на газ — один из важнейших элементов создания равных условий хозяйствования. «Как и налоговый маневр, как и цена на газ, цена на нефтепродукты, общий рынок, доступ к субсидиям – это все те элементы, из которых мы должны сформировать равные условия хозяйствования», — сказал он.

«Это все интеграционная повестка, поэтому важно все вопросы рассматривать в комплексе. Но не в контексте, того, что вначале сделаем это, а потом вот это, а в контексте того, что мы должны создать действительно общий конкурентоспособный рынок, на котором будут хозяйствовать субъекты России и Беларуси. Они смогут создавать продукцию, которая будет конкурировать на мировом уровне», — заявил Бабич.

Отвечая на вопрос об оценке итогов первого тура президентских выборов в Украине, согласно которым действующий президент страны Петр Порошенко набрал 15,95% голосов и занял второе место, Бабич сказал: «Я думаю, что там и 16% никаких нет. Все, что он наработал, то он и получил. То, чего он стоит, то сегодня народ и показал. Это его реальная цена и итог пятилетней работы. 16% — они показали, что он получил. Это надо еще разбираться».