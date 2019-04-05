ГАИ расставила «сюрпризы» для лихачей

В пятницу, пятого апреля, сотрудники Госавтоинспекции продолжат работу по пресечению Правил дорожного движения.

Фото УГАИ Брестской области

Так, в частности, «сладкая жизнь» уготована любителям быстрой езды. Кроме традиционных методов контроля на дорогах появятся дополнительные переносные радары.

В Брестской и Могилевской областях они будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, улица Минское шоссе (район минирынка);

08:00-19:00 . Дорога Р-122, Могилевский район, населенный пункт Подбелье (15+800);

08:00-19:00. Дорога Р-31, Бобруйский район (5+500);

08:00-19:00. Трасса М-8 Шкловский район, населенный пункт Клин (191+100);

08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (33+280);

08:00-20:00. Брест, улица Московская, 346 ;

08:00-20:00. Дорога Н-632, Кобринский район, деревня Повитье (48+800);

08:00-20:00. Дорога Р-4, Ляховичский район, населенный пункт Дарево (12+410);

08:00-20:00. Дорога Н-472, Ивановский район, деревня Замошье, улица Ленинская, 93.

Ранее Naviny.by писали, что ГАИ столицы сообщила места в Минске, где в апреле будут находиться переносные радары.

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: