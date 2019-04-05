Россельхознадзор выявил с помощью спутника белорусскую фуру с санкционным сыром

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С помощью спутника Россельхознадзор выявил прибывший из Беларуси автомобиль с санкционным сыром, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«При анализе информации спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS зафиксирован факт перевозки подконтрольной Россельхознадзору продукции транспортным средством, следовавшим из Республики Беларусь транзитом через Российскую Федерацию в Республику Киргизия, с непонятной логистикой движения», — отмечается в релизе.

Транспортное средство находилось более 16 часов (17 января 2019 года с 5.00 до 21.40) возле склада для хранения продукции фирмы, одним из видов деятельности которой является оптовая торговля продукцией животного происхождения.

По факту возможной легализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, Россельхознадзор обратился в правоохранительные органы для проведения совместной проверки.

2 апреля было проведено «контрольно-надзорное мероприятие», в ходе которого выявлено 5.262 кг сыров производства стран Евросоюза.

В соответствии с указом президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», вся запрещенная к ввозу продукция была изъята из оборота и 3 апреля «уничтожена механическим способом» на технической площадке в Ступинском районе Московской области.
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Тэги: Россельхознадзор санкционка сыр

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