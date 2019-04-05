В аэропорту «Минск» прошли испытания второй ВПП

Пробные испытания второй взлетно-посадочной полосы прошли накануне в Национальном аэропорту «Минск».

Подобные испытания необходимы для прохождения сертификации.

На своей странице в соцсети авиаспоттер Дмитрий Молокович разместил фото взлета грузового «Боинга».

Новая взлетная полоса длиннее действующей на 60 метров. При строительстве применялись передовые мировые технологии. Участок оснащен современным оборудованием. Как отмечают специалисты, полоса позволит принимать все типы воздушных судов.

Ожидается, что официально вторая ВПП будет открыта до конца месяца.

Как сообщал БелаПАН, изначально проект второй взлетно-посадочной полосы планировалось реализовать совместно с китайской компанией «Точмаш». Стоимость трех его составляющих — реконструкции действующего терминала, строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы — оценивалась китайской стороной примерно в 600 млн долларов. Однако белорусская сторона оценила проект не более чем в 300 млн долларов, и он реализован не был.

В итоге указ о строительстве взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения был подписан главой государства в марте 2015 года. Сообщалось, что проект будет реализован за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации, внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников.