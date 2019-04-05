Милиция вновь задержала в Куропатах Павла Северинца и Нину Багинскую

В Куропатах в пятницу, пятого апреля, вновь задержаны Павел Северинец и Нина Багинская.

Сегодня утром рабочие продолжили установку забора вокруг урочища. В частности, с помощью специальной техники они бурят в земле отверстия для столбов, на которых будет крепиться ограждение.

Пришедшие утром в Куропаты около десятка активистов, в том числе Павел Северинец, Вячеслав Сивчик и Нина Багинская, подошли к рабочим и начали им объяснять, что это место расстрела жертв сталинских репрессий и потребовали прекратить работы.

Также Багинская потребовала от рабочего, который управлял мини-экскаватором, выключить музыку, проявить уважение к мемориалу.

В свою очередь находившийся здесь же начальник милиции общественной безопасности Сергей Удодов потребовал от активистов уйти и не мешать рабочим. Багинская обратилась к Удодову с просьбой повлиять, чтобы рабочий выключил музыку. Начальник милиции общественной безопасности подошел и распорядился выключить музыку.

Затем в Куропаты приехало два микроавтобуса. В один из них, с надписью «Милиция», затолкали Багинскую, во второй — Северинца. Остальные активисты отошли от рабочих.

Напомним, сегодня утром в урочище собрались около десятка активистов. Нина Багинская пришла с бело-красно-белым флагом и в пальто с пришитым плакатом «Свабоду народу».

4 апреля в Куропатах под Минском, на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий, по решению властей было демонтировано 70 деревянных мемориальных крестов, установленных в прошлом году общественными активистами во главе с Дмитрием Дашкевичем. По информации милиции, во время сноса крестов были задержаны 15 человек «для выяснения личности и проведения проверки».