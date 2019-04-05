Лукашенко: мне не нужен популизм!

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В ходе расширенного совещания по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции, в котором принимает участие более 360 человек, Александр Лукашенко отметил, что нынешняя «судебная система не без недостатков».

Фото пресс-службы президента

В то же время, подчеркнул он, «их на несколько порядков меньше, чем в других сферах жизнедеятельности нашего государства».

Фотофакт. Лукашенко открыл новое здание Верховного суда

Глава государства напомнил свое требование думать о гражданах. «Я всегда говорю: люди, люди, люди. Не для какого-то популизма — мне он не нужен. Мы действительно работаем для людей. Если мы говорим, что государство для народа, надо реализовывать эту формулу», — приводит слова президента его пресс-служба.

Он утверждает, что социальная справедливость является не только залогом доверия населения к правосудию, но и важнейшей составляющей идеологии белорусского государства. И суды здесь играют важную роль, так как люди должны быть уверены, что смогут защитить свои интересы.
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Тэги: Верховный суд судебная система Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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