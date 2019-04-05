Дмитрий Войтюшкевич 24 апреля представит альбом на стихи Владимира Некляева

24 апреля на сцене столичного Дворца культуры имени Шарко Дмитрий Войтюшкевич представит новую программа на стихи поэта Владимира Некляева.

В альбом, записанный с варшавским струнным квартетом, вошло 13 лирических композиций. Минская презентация пройдет в сопровождении WZ-Orkiestra.

Творческий союз исполнителя и поэта длится с 2005 года.

«Это наша третья большая работа, — рассказал Дмитрий Войтюшкевич. —“Зорке Дзіве” предшествовали альбомы “Танга з ружай” и “У нашых снах”. В новую программу вошли трогательные лирические песни на стихи Владимира Прокофьевича, в основном, посвященные главной теме в жизни каждого — теме любви. Поэтому и представим альбом весной».