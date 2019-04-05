Глава МИД Польши осудил демонтаж крестов в Куропатах

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович осудил демонтаж крестов в Куропатах под Минском.

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В интервью «Польскому радио» министр призвал белорусские власти «достойно почитать память жертв сталинских репрессий». По его словам, польская сторона пытается выяснить, по чьей инициативе кресты были демонтированы. Если информация о причастности к этим действиям властей подтвердится, это «будет плохим сигналом, потому что государства должны помнить о смерти и жертвах, в данном случае сталинском режиме».

Министр отметил, что польские дипломатические службы будут следить за развитием ситуации.

Как сообщалось, прошедшую вчера вечером в Куропатах совместную молитву, которая собрала около 200 человек, посетил советник посольства Польши Мартин Войцеховски.

4 апреля в Куропатах, на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий, по решению властей было демонтировано 70 деревянных мемориальных крестов, установленных в прошлом году общественными активистами во главе с Дмитрием Дашкевичем. По информации милиции, во время сноса крестов были задержаны 15 человек «для выяснения личности и проведения проверки». Вечером их отпустили.

Сегодня утром в урочище собрались около 10 активистов, милиция задержала сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца и активистку Нину Багинскую.