Глава МИД Польши осудил демонтаж крестов в Куропатах
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович осудил демонтаж крестов в Куропатах под Минском.
В интервью
Министр отметил, что польские дипломатические службы будут следить за развитием ситуации.
Как сообщалось, прошедшую вчера вечером в Куропатах совместную молитву, которая собрала около 200 человек, посетил советник посольства Польши Мартин Войцеховски.
4 апреля в Куропатах, на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий, по решению властей было демонтировано 70 деревянных мемориальных крестов, установленных в прошлом году общественными активистами во главе с Дмитрием Дашкевичем. По информации милиции, во время сноса крестов были задержаны 15 человек «для выяснения личности и проведения проверки». Вечером их отпустили.
Сегодня утром в урочище собрались около 10 активистов, милиция задержала сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца и активистку Нину Багинскую.