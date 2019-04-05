Лукашенко: недопустимо, чтобы судьи нарушали закон

Александр Лукашенко категорически заявил о недопустимости со стороны судей нарушать закон.

Как заявил он на расширенном совещании по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции, без ведома главы государства правоохранители никогда не задержат судью и не будут в отношении него вести оперативно-технические мероприятия.

Это касается как судьи районного суда, так и Верховного. «Никогда этого не было и не будет. Но много случаев, когда президенту поступают определенные жалобы».

Он подчеркнул, что недопустимо судьям нарушать закон, на страже которого они стоят.