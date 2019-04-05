Лукашенко: недопустимо, чтобы судьи нарушали закон

/ Общество
Просмотров: 316

Александр Лукашенко категорически заявил о недопустимости со стороны судей нарушать закон.

Судьи должны быть свободны в принятии решений, – Лукашенко

Как заявил он на расширенном совещании по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции, без ведома главы государства правоохранители никогда не задержат судью и не будут в отношении него вести оперативно-технические мероприятия.

Это касается как судьи районного суда, так и Верховного. «Никогда этого не было и не будет. Но много случаев, когда президенту поступают определенные жалобы».

Он подчеркнул, что недопустимо судьям нарушать закон, на страже которого они стоят.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коррупция суды Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Чиновник, который бесплатно берет продуктовые пайки. О ком говорил глава КГБ

Чиновник, который бесплатно берет продуктовые пайки. О ком говорил глава КГБ

Рыгор КАСТУСЁЎ. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Як стрымаць карупцыю

Рыгор КАСТУСЁЎ. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Як стрымаць карупцыю

Экс-главу Лоевского района на семь лет отправили за решетку

Экс-главу Лоевского района на семь лет отправили за решетку

Исследование. В Беларуси коррупция — серьезный вызов для бизнеса

Исследование. В Беларуси коррупция — серьезный вызов для бизнеса