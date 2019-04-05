Бесплатная конференция для бизнеса «Битрикс24Day» пройдет в Минске

В Минске 19 апреля пройдет масштабная кейс-конференция «Битрикс24Day». Около тысячи предпринимателей и топ-менеджеров смогут бесплатно послушать практикумы и мастер-классы от опытных бизнесменов, интеграторов и приглашенных экспертов.

Кейс-конференция позволит получить ответы на вопросы, связанные с управлением бизнесом, работой с командой, ростом продаж и постановкой процессов.

Каждый кейс будет посвящен актуальной задаче, а «на выходе» будут предоставлены готовые сценарии и инструменты, чтобы можно было внедрить изменения в любой бизнес.

Мероприятие будет состоять из нескольких частей. Выступят пять бизнесменов с кейсами и пошаговыми инструкциями. После этого пройдут три мастер-класса — по управлению командой, продажами и бизнес-процессами. На стендах будут показаны лайфхаки по автоматизации.

Ближе к концу три руководителя разных бизнесов поделятся опытом реализации собственных проектов по настройке Битрикс24: выделят ошибки, опишут риски и оценят результат.

Среди спикеров — социальный предприниматель Гузель Санжапова (она стала продавать сладости из меда и тем самым вдохнула жизнь в татарскую деревню), управляющий партнер Salecraft Александр Ерохин (входит в число лучших бизнес-тренеров России) и совладелец «БМЕ Групп» Евгений Харитонов (помогал трансформировать «Сбербанк» и «Росатом»).

Белорусским опытом поделятся топ-менеджеры «Штутгарт центр», MITGroup, «Электросила» и другие. Выступит и руководитель одного из направлений «1C-Битрикс» Александр Сербул из Москвы.

«Программа кейс-конференции «Битрикс24Day» составлена максимально широко, так что ее участники получат не только рекомендации по подготовке команды и бизнес-процессов, но и практические мастер-классы от интеграторов и клиентские кейсы по внедрению автоматизации в сферах B2B, B2C и услуг. Мы постарались сделать так, чтобы каждый ушел с полезным опытом. Причем все бесплатно — мы не ставим целей заработать, мы хотим вместе развивать белорусский рынок», — пояснили в «1C-Битрикс».

Принять участие в «Битрикс24Day» может каждый. Для этого надо лишь зарегистрироваться на сайте конференции.

Пройдет кейс-конференция 19 апреля в минском Prime Hall, вход бесплатный.