Активист оппозиции, владелец мебельного производства «Цесляры» Дмитрий Дашкевич не планирует устанавливать в Куропатах новые кресты взамен снесенных, поскольку считает нецелесообразным «при этой власти подставлять людей и зря тратить деньги».

По словам активиста, он имеет все документы на материалы по изготовлению крестов и будет направлять запросы, чтобы выяснить их местонахождение и дальнейшую судьбу.

Руководитель общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский назвал происходящее «государственным сатанизмом». «Мы должны обратиться к международному сообществу с требованиями о неучастии в Евроиграх. Не может быть веселья и состязаний во время сатанинских действий, пока в стране есть политзаключенные и нарушаются права человека», — заявил Чехольский активистам, собравшимся на защиту урочища. Он потребовал от властей возвращения крестов, а также призвал провести в Куропатах всебелорусскую молитву.

«Я бы назвал это не наведением порядка на территории, а преступлением, которое может привести к развитию событий, похожих на 37-й год, — отметил лидер Партии БНФ Григорий Костусев. — Большевики тоже начинали со сноса крестов, подрыва церквей. И в 37-м это вылилось в убийства не только священников, но и гражданских деятелей, невинных людей. Таких куропат по всей Беларуси и пространству бывшего Советского Союза тысячи. И потомки тех убийц хотят сегодня показать свою власть, и это начинается с крестов в Куропатах. Поэтому мы сегодня здесь, чтобы не допустить возврата 37-го года».

«Мы собираемся в первую очередь обращаться к самим белорусам, потому что они не знают, что происходит, и хотим объяснить, к чему это все может привести», — сказал Костусев.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов заявил БелаПАН, что пришел в Куропаты проявить солидарность. «И я считаю, что кто-то ляпнул не подумав или предоставили ему не ту информацию, и теперь мы имеем вот такие последствия. И не совсем понятно, зачем огораживать это урочище. Выкорчевывание крестов вызвало негативную реакцию у всех, кого только можно: общества, лидеров, религиозных деятелей. Это вызывает шок, если президент таким скандалом начинает свою избирательную кампанию», — сказал Борисов.

Около 20 активистов находятся возле ресторана «Поедем поедим». Они раздают посетителям листовки с информацией об урочище.