Азаренко легко разобралась с третьей ракеткой России и вышла в полуфинал турнира

Виктория Азаренко победила Анастасию Павлюченкову со счетом 6:0, 6:4 в мексиканском Монтеррее.

В мировом рейтинге белоруска занимает 62-е место, ее соперница — 34-е.

«Очень взволнована и хочу продолжать в том же духе. Я прогрессирую, это помогло мне сделать еще один шаг. Довольна, что от матча к матчу мне удается что-то делать лучше. Игра была очень сложной. Анастасия — потрясающая теннисистка и неимоверная чемпионка. В прошлом мы провели немало матчей, и ни один из них не был легким. В таких поединках есть возможность оценить свой уровень», — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.

В полуфинале турнира белоруска сыграет с пятой ракеткой мира Ангеликой Кербер. Матч состоится в ночь на 7 апреля. Главная теннисистка Германии одолела в прошлом круге бельгийку Кирстен Флипкенс.