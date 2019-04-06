Десятки государств Африки строят стену из деревьев вокруг Сахары

Более 20 африканских стран начали строительство живой стены из деревьев, которая должна предотвратить распространение пустыни Сахары по континенту.

Стену должны закончить в 2030 году и она займет 8 тысяч км, передает Unilad .

Проект реализуют в некогда плодородном тропическом регионе Сахель, который сейчас стал частью Сахары из-за неправильного управления земельными ресурсами и климатических изменений.

Кроме защиты африканской природы, стена также должна помочь решить проблемы с бедностью на континенте, поскольку строительство создаст больше рабочих мест, пополнит запасы питьевой воды в регионе и обеспечит продовольствием местные поселения.

Сообщается, что в Нигерии уже восстановили 4 млн гектар засохших земель, а в Сенегале и Эфиопии деревьями засадили 12 млн и 15 млн земель соответственно, на границе государств с Сахарой.