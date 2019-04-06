Шведские ученые изобрели прозрачную древесину для замены пластика и стекла

/ Техно
Просмотров: 131

Представители Королевского технологического института в Стокгольме презентовали на встрече Американского химического общества новую разработку.

Ученые использовали древесину бальзы и удалили лигнин, который отвечает за прочность и окрас дерева. Вместо лигнина, исследователи внедрили в поры бальзы акрил, что сохранило структуру дерева и буквально сделало его прозрачным, передает The Guardian.

Поскольку акрил не является биоразлагаемым и хорошо поглощает тепло, новое прозрачное дерево планируют использовать как экологически чистый материал для энергоэффективных домов, и заменить таким образом пластик, стекло или даже цемент.

Развитие такого биоматериала может помочь отказаться от использования материалов, которые сделаны с помощью ископаемого топлива и увеличивают уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пластик Швеция Город: Стокгольм

Другие материалы на эту тему:

Конец пластиковой эры. Как есть и пить, когда запретят одноразовый пластик?

Конец пластиковой эры. Как есть и пить, когда запретят одноразовый пластик?

Советские воры в законе пустили корни в Швеции

Советские воры в законе пустили корни в Швеции

Швеция пригрела на груди зачинщиков беспорядков

Швеция пригрела на груди зачинщиков беспорядков

В шведском детском саду отменили мужской и женский пол

В шведском детском саду отменили мужской и женский пол