Шведские ученые изобрели прозрачную древесину для замены пластика и стекла

Представители Королевского технологического института в Стокгольме презентовали на встрече Американского химического общества новую разработку.

Ученые использовали древесину бальзы и удалили лигнин, который отвечает за прочность и окрас дерева. Вместо лигнина, исследователи внедрили в поры бальзы акрил, что сохранило структуру дерева и буквально сделало его прозрачным, передает The Guardian .

Поскольку акрил не является биоразлагаемым и хорошо поглощает тепло, новое прозрачное дерево планируют использовать как экологически чистый материал для энергоэффективных домов, и заменить таким образом пластик, стекло или даже цемент.

Развитие такого биоматериала может помочь отказаться от использования материалов, которые сделаны с помощью ископаемого топлива и увеличивают уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.