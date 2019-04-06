ТРЦ Galeria Minsk возобновил работу после сообщения о минировании

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Торгово-развлекательный центр Galeria Minsk на проспекте Победителей возобновил работу. Оцепление сняли примерно в 20:45, сообщает Радыё Свабода.

Фото svaboda.org

Сегодня в 18:45 в милицию поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в торговом центре заложено взрывное устройство.

Была проведена эвакуация, здание по периметру было оцеплено, была усилена охрана.

На место прибыли саперно-пиротехнические группы. В здание торгового центра пускали только арендаторов и работников, имеющих ключи от подсобных помещений.

Расположенные в ТРЦ магазины и заведения общепита осматривали в том числе с использованием собак.
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Тэги: Galeria Minsk ложное минирование Город: Минск

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