Из-за выжигания травы в Сморгонском районе сгорело шесть домов

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Крупный пожар случился 6 апреля в деревне Понарка Сморгонского района Гродненской области в результате поджога сухой растительности.

Огонь уничтожил шесть нежилых домов, 11 хозпостроек, еще две хозпостройки повреждены.

Схожий случай в тот же денно произошел в садовом товариществе недалеко от деревни Лихачи Гродненского района. При выжигании травы загорелись и были полностью уничтожены три хозпостройки.

Всего за сутки на территории Гродненской области зарегистрировано 17 случаев загорания сухой растительности на площади 6,8 га и два случая загорания леса на площади 1,2 га — в Мостовском и Новогрудском районах, сообщает областное управление МЧС.
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Тэги: пожар выжигание травы весенние палы Город: Сморгонь

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