Из-за выжигания травы в Сморгонском районе сгорело шесть домов

Крупный пожар случился 6 апреля в деревне Понарка Сморгонского района Гродненской области в результате поджога сухой растительности.

Огонь уничтожил шесть нежилых домов, 11 хозпостроек, еще две хозпостройки повреждены.

Схожий случай в тот же денно произошел в садовом товариществе недалеко от деревни Лихачи Гродненского района. При выжигании травы загорелись и были полностью уничтожены три хозпостройки.