Президент Беларуси поздравил Валентину Матвиенко с 70-летием
Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентину Матвиенко.
Как отметил Лукашенко, в Беларуси высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.
Лукашенко пожелал Матвиенко здоровья, энергии и дальнейшей плодотворной деятельности на ответственном посту.
Накануне Лукашенко подписал указ о награждении Матвиенко орденом Франциска Скорины «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией».