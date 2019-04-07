Президент Беларуси поздравил Валентину Матвиенко с 70-летием

Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентину Матвиенко.

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Как отметил Лукашенко, в Беларуси высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Лукашенко пожелал Матвиенко здоровья, энергии и дальнейшей плодотворной деятельности на ответственном посту.

Накануне Лукашенко подписал указ о награждении Матвиенко орденом Франциска Скорины «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией».