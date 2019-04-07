Команда президента выиграла первый матч финальной серии любительского турнира
Команда президента Беларуси победила сборную Минской области в первом матче финальной серии республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд.
Игра прошла в Молодечно и завершилась со счетом 3:1. У победителей дублем отметился Павел Белый, еще одну шайбу забросил Андрей Башко.
Второй матч состоится 13 апреля в Минске на льду «Олимпик Парка». Серия длится до двух побед.
В матче за третье место команда Брестской области обыграла сборнюу Гомельской области — 5:0.