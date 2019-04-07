Молитва за Беларусь проходит в Куропатах

7 апреля на центральном холме в урочище Куропаты в 14:20 началась молитва за Беларусь, которую инициировали общественные активисты.

Молитву проводят священники неканонической Белорусской автокефальной православной церкви. К началу молитвы в Куропатах собралось около полутора сотен человек.

«Кресты в Куропатах должны стоять, но когда желание и эмоции одного человека, который называет себя президентом, берут верх, кресты исчезают», — сказала БелаПАН защитница Куропат Анна Шапутько.

Она обратила внимание, что «в эпоху сталинизма уничтожение людей в Куропатах начиналось с того же». «Сначала был некий закон, а после законом стали эмоции, слова того же Сталина. Людей просто брали и убивали. Получается, что мы снова приходим к такому моменту», — заявила она.

Шапутько убеждена, что верующие и священники всех вероисповеданий, которые представлены в Беларуси, должны «потребовать вернуть кресты на место, а ситуацию в Куропатах — в правовое поле».

«Лукашенко должен это понять и перестать вести белорусский народ в пропасть, из которой, как и из ям в Куропатах, нет выхода», — заявила активистка.