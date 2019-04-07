Полесский радиационно-экологический заповедник начал проводить экскурсии по чернобыльской зоне

В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике начали проводить экскурсии по чернобыльской зоне отчуждения.

Первое время группы будут отправлять примерно два раза в месяц. Массовые экскурсии начнутся после обкатки главных маршрутов, сообщает телеканал ОНТ .

«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», — рассказал заместитель директора заповедника Максим Кудин.

Ориентировочная стоимость экскурсии для группы из пяти человек — 340 рублей.

Туристам покажут отселенные деревни, которых на территории заповедника почти сотня, а также заброшенные сельскохозяйственные объекты. Маршрут экскурсии проляжет на 15 километр вглубь зоны отчуждения.

Туристов не будут возить в места, где уровень радиации все еще превышает безопасные показатели.