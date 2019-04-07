Азаренко сыграет свой первый финал за последние три года

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (67-й номер мирового рейтинга) вышла в финал крупного турнира в мексиканском Монтеррее. Это ее первый финал после перерыва, вызванного рождением ребенка.

Фото wtatennis.com

Сын Виктории Лео родился в декабре 2016 года, а уже в июне 2017-го Азаренко вернулась на корт. Однако до сих пор не могла вернуться на стабильно высокий уровень игры из-за юридических неурядиц в деле об опеке над сыном и череды травм.

В финале турнира в Монтеррее Азаренко встретится с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (19). Этот матч состоится в ночь на 8 апреля по минскому времени и будет в прямом эфире показан телеканалом «Беларусь 5». Начало трансляции — в 00:30.

Между собой Азаренко и Мугуруса ранее встречались всего один раз. В марте 2016 года на турнире в Майами белоруска обыграла испанку в двух сетах на тай-брейках. Тот турнир Азаренко выиграла, и до сегодняшнего дня это был ее последний финал.

На пути к финалу обе теннисистки одержали по четыре победы. «Посеянная» под пятым номером Азаренко последовательно обыграла квалифаера Мию Като (514) из Японии — 6:4, 6:2, Зарину Дияс (107) из Казахстана — 6:3, 6:2, третью «сеянную» россиянку Анастасию Павлюченкова (33) — 6:0, 6:4, а в полуфинале первый номер «посева» немку Ангелику Кербер (5) — 6:4, 4:6, 6:1

Кербер стала первой теннисисткой из топ-10, которую Азаренко обыграла после возвращения в теннис.