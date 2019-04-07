БЖД проведет в Германии конференцию по перевозкам из Европы в Китай

/ Экономика
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25 апреля во Франкфурте-на-Майне Белорусская железная дорога организует международную конференцию «Из Европы в Китай по новому Шелковому пути: железнодорожная логистика транзитом через Беларусь».

На конференции будут обсуждаться вопросы контейнерных перевозок. В форуме примут участие представители крупных железнодорожных компаний, в том числе Немецкой железной дороги и Евразийского железнодорожного альянса, перевозчиков, консолидаторов грузов и грузоотправителей, включая порты Гамбурга и Дуйсбурга.

Белорусская железная дорога рассматривает контейнерные перевозки в сообщении с Китаем в качестве стратегического и наиболее перспективного направления.
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Тэги: БЖД контейнерные перевозки Город: Франкфурт-на-Майне

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