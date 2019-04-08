Азаренко из-за травмы проиграла финал турнира в Монтеррее

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Травма голени не позволила белорусской теннисистке Виктории Азаренко (67-е место в рейтинге ВТА) в ночь на 8 апреля по минскому времени завершить финал турнира в Монтеррее (Мексика) против 19-й ракетки мира Гарбинье Мугуруса из Испании.

Первый сет Азаренко проиграла 1:6. Затем она взяла медицинский тайм-аут, но смогла провести во второй партии только четыре гейма — 1:3.

В финалах турниров ВТА белорусская спортсменка не выступала с марта 2016 года. На соревнованиях в Мексике с призовым фондом 250 тыс. долларов США «посеянная» под пятым номером Азаренко победила:

  • Мию Като (Япония, 514-я ракетка) — 6:4, 6:2;
  • Зарину Дияс (Казахстан, 107-я) — 6:3, 6:2;
  • Анастасию Павлюченкову (Россия. 33-я) — 6:0, 6:4;
  • Ангелику Кербер (Германия, 5-я) — 6:4, 4:6, 6:1.
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Тэги: теннис

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