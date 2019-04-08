Азаренко из-за травмы проиграла финал турнира в Монтеррее
Травма голени не позволила белорусской теннисистке Виктории Азаренко (67-е место в рейтинге ВТА) в ночь на 8 апреля по минскому времени завершить финал турнира в Монтеррее (Мексика) против 19-й ракетки мира Гарбинье Мугуруса из Испании.
Первый сет Азаренко проиграла 1:6. Затем она взяла медицинский тайм-аут, но смогла провести во второй партии только четыре гейма — 1:3.
В финалах турниров ВТА белорусская спортсменка не выступала с марта 2016 года. На соревнованиях в Мексике с призовым фондом 250 тыс. долларов США «посеянная» под пятым номером Азаренко победила:
- Мию Като (Япония, 514-я ракетка) — 6:4, 6:2;
- Зарину Дияс (Казахстан, 107-я) — 6:3, 6:2;
- Анастасию Павлюченкову (Россия. 33-я) — 6:0, 6:4;
- Ангелику Кербер (Германия, 5-я) — 6:4, 4:6, 6:1.