Дашкевич подает в Генпрокуратуру жалобу на действия властей в Куропатах

Активист оппозиции Дмитрий Дашкевич подает в Генеральную прокуратуру заявление на «акт государственного вандализма в Куропатах 4 апреля 2019 года».

Как сообщил Дашкевич БелаПАН, жалоба будет подана в течение ближайшего часа. В ней отмечается: «4 апреля 2019 года в урочище Куропаты был совершен акт государственного вандализма: Боровлянский спецлесхоз при поддержке МВД и людей, которые называют себя «настамнетами», были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти кресты в прошлом году устанавливал я со своими друзьями, на большую часть материалов (дерево, железо, пропитки) у нас имеются чеки (копии прилагаются к жалобе). Поэтому расцениваем этот вандализм как хищение имущества сотен людей, которые жертвовали деньги на кресты и их устанавливали».

Дашкевич обращает внимание на то, что снос крестов был произведен «без всяких на то документов и юридических решений».

«24 креста были установлены с западной стороны урочища Куропаты (со стороны ресторана «Поедем поедим — БелаПАН), и по этим крестам к нам Боровлянским исполкомом не было высказано никаких юридических претензий — ни к работам, ни к самим крестам. 33 креста были установлены с восточной стороны Куропат (со стороны торгово-развлекательного центра «Экспобел» — БелаПАН), и этим «делом» занимался уже Минский райисполком, который высказал нам претензии к работам и дал штраф. К самим крестов никаких претензий высказано не было», — сказано в заявлении.

Претензии, по информации Дашкевича, были к 13 крестам, которые активисты установили с северной стороны Куропат (со стороны дороги Заславль — Колодищи). Однако штраф КУП «Минскоблгосстрой» за установку крестов был обжалован в суде Центрального района Минска и отменен.

«Теперь к единой юридической претензии, которая была сформулирована к нам относительно крестов, — отмечается в заявлении. — 1 апреля 2019 года Минскоблгосстрой направил претензию о демонтаже 13 крестов шести людям. Но претензия была подписана 1 апреля и пришла к нам в почтовые ящики 5 апреля, а кресты уничтожены были уже 4 апреля. Претензия требовала демонтировать кресты к 19 апреля, но, опять же, кресты были варварски уничтожены 4 апреля. Претензия касалась 13 крестов, а снесены были 70».

В связи с этим Дашкевич требует от Генпрокураторы разъяснить, почему кресты были уничтожены за 15 суток до истечения срока выставленной активистам претензии, и почему активистам не дали возможности обжаловать решение Минскоблстроя в суде. Он также просит разъяснить, почему уничтожено 70 крестов, хотя претензия касалась всего лишь 13-ти.

«Требую от прокуратуры дать ответы на эти вопросы и также сообщить, где мы можем забрать 70 крестов, которые принадлежат не государственным вандалам, а людям, которые собирали на них деньги», — подчеркивается в заявлении.