Беларусь попросила Россию отсрочить запрет на поставки говядины на кости

Беларусь просит Россию на год отсрочить запрет на поставки говядины на кости, сообщили БелаПАН в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«Мы такой запрос сделали, но пока нет обратной связи от Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз с 4 апреля говядины на кости и живого крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

«Этого статуса нет ни у России, ни у Украины, ни у нас, ни у многих страна мира. Это очень дорогостоящая процедура и касается только кости», — сказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

По его словам, Беларусь находится на пути к получению такого статуса. В стране действует соответствующая программа. Часть лабораторий уже оснащена необходимым оборудованием, часть еще оснащается. Процедура может быть завершена в течение трех-пяти лет.

Во избежание потерь белорусские предприятия перестроятся на поставки обваленного мяса, а для этого им потребуется время, считает начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

«Это больше касается крупных предприятий. У них и так была обвалка. Просто надо ее расширить. Я не вижу в этом проблем, а даже вижу выгоду. Будет больше людей задействовано в переработке. Будет больше добавленная стоимость, а значит, дороже продукция уходить на экспорт и соответствовать трендам в мировой торговле мясом, где превалирует обвалка. Как говорится, нет худа без добра. Не думаю, что будут большие потери», — отметил Богданов.

За прошлый год Беларусь поставила в Россию более 140 тыс. тонн замороженной, свежей или охлажденной говядины на 517 млн долларов. Из этих объемов порядка 70% поставлялось на кости, остальное — обваленное мясо.