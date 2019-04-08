Павла Северинца осудили на 15 суток

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Такое решение принял судья суда Минского района Павел Жечко.

По первой статье Северинец наказан пятисуточным арестом, по второй — арестом на десять суток. Окончательный срок — 15 суток — отсчитывается со дня задержания политика 5 апреля.

Обжаловать решение суда Северинец отказался.

Павел Северинец был задержан утром 5 апреля в Куропатах, где накануне по приказу властей снесли 70 деревянных крестов, установленных общественными активистами летом прошлого года. До суда политика содержали в ИВС.