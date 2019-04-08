Фотофакт. Шуневич принял посла России

Спецпредставитель президента России Михаил Бабич провел рабочую встречу с главой белорусского МВД Игорем Шуневичем.

Фото: посольство РФ в Минске

По сообщению пресс-службы посольства России в Беларуси, стороны обсудили Соглашение между правительствами двух государств о взаимном признании виз и другие вопросам, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства.

Речь также шла о сотрудничестве в противодействии наркотрафику, нелегальной миграции, проникновению преступных элементов, а также провозу запрещенных товаров и лжетранзитных грузов.

В посольстве отметили, что встреча прошла в деловой доброжелательной атмосфере.