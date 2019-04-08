В России зафиксировали рекордный отток зарубежных инвестиций

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на 22,4 млрд долларов, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь 15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

«Это снижение началось еще в 2017 году, а в 2018-м проявилось сильнее. Если раньше многие компании воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных трений», — цитирует РБК главного экономиста «Альфа-банка» Наталью Орлову.

Статистика Центробанка РФ говорит о все меньшей интегрированности России в мировой рынок прямых инвестиций, считает она.

Сальдо участия в капитале (поступления минус изъятия) стало отрицательным впервые с 2015 года. Для сравнения — в 2016 году приток по иностранным инвестициям в капитал компаний составлял 18,2 млрд долларов, а в 2017-м — 9,7 млрд. В отрицательной зоне этот показатель по итогам года ранее находился только три раза: в 2003, 2012 и 2015 годах.

Рекордный отток инвестиций, который наблюдался в прошлом году, во многом связан с санкциями, писал ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов в октябре прошлого года.