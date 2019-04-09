В Национальной библиотеке Беларуси выставляется «древний японский Instagram»

Национальная библиотека Беларуси продлила выставку «Fantasy Land», в рамках которой посетители смогут увидеть оригиналы японского комикса – «Манга Хокусая».

Альбомы «Манга Хокусая» («Неисчерпаемо-разные картинки») принадлежат перу Кацусика Хокусая (1760–1849) – выдающегося художника Японии периода Эдо. Всего было издано 15 выпусков, которые выходили с 1814-го по 1878 год. Они насчитывают 900 страниц и включают более 4 тысяч сюжетов.

Эти сюжеты посвящены японской мифологии и истории – картинки-легенды о богах и буддах сменяются рисованными рассказами о самураях, красавицах-куртизанках и простолюдинах. «Манга Хокусая» также содержит огромное количество пейзажных сцен, подробно описывает флору и фауну Японии.

В экспозиции Национальной библиотеки представлены семь выпусков этого уникального «проекта» 200-летней давности, который, по мнению специалистов, положил начало современным японским комиксам-манга.

«“Манга Хокусая” – настоящая энциклопедия средневековой Японии, свидетельство ее богатой духовно-материальной культуры. А еще эти альбомы можно назвать своеобразным прародителем Instagram, ведь в них запечатлена вся круглогодичная жизнь японцев того времени, даже стирка белья», – отметила в интервью БелаПАН заведующая отделом связей с общественностью Национальной библиотеки Беларуси Светлана Кравцова.

Интерес к «Манге Хокусая» настолько велик, что нью-йоркская галерея Ronin в стремлении удовлетворить спрос устроила распродажу отдельных страниц из этих альбомов по цене от 40 до 300 долларов США.

На минской выставке «Fantasy Land», помимо «Манги Хокусая», демонстрируются восковые воины «буси», игрушки и куклы ХIX и XX веков, предметы обихода, нэцкэ (миниатюрные фигурки), веера, кукла из первого православного храма в Японии в городе Хакодатэ и другие предметы, которые заинтересуют поклонников японской культуры.

Посетители также смогут сделать оригинальные фото для своих аккаунтов в социальных сетях – желающим предложат облачиться в традиционное кимоно и одежду самурая.

Выставка «Fantasy Land» в Национальной библиотеке Беларуси продлится до 11 августа.