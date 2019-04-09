В Национальной библиотеке Беларуси выставляется «древний японский Instagram»
Национальная библиотека Беларуси продлила выставку «Fantasy Land», в рамках которой посетители смогут увидеть оригиналы японского комикса – «Манга Хокусая».
Альбомы «Манга Хокусая» («Неисчерпаемо-разные картинки») принадлежат перу Кацусика Хокусая (1760–1849) – выдающегося художника Японии периода Эдо. Всего было издано 15 выпусков, которые выходили с 1814-го по 1878 год. Они насчитывают 900 страниц и включают более 4 тысяч сюжетов.
Эти сюжеты посвящены японской мифологии и истории – картинки-легенды о богах и буддах сменяются рисованными рассказами о самураях, красавицах-куртизанках и простолюдинах. «Манга Хокусая» также содержит огромное количество пейзажных сцен, подробно описывает флору и фауну Японии.
В экспозиции Национальной библиотеки представлены семь выпусков этого уникального «проекта» 200-летней давности, который, по мнению специалистов, положил начало современным японским комиксам-манга.
«“Манга Хокусая” – настоящая энциклопедия средневековой Японии, свидетельство ее богатой духовно-материальной культуры. А еще эти альбомы можно назвать своеобразным прародителем Instagram, ведь в них запечатлена вся круглогодичная жизнь японцев того времени, даже стирка белья», – отметила в интервью БелаПАН заведующая отделом связей с общественностью Национальной библиотеки Беларуси Светлана Кравцова.
Интерес к «Манге Хокусая» настолько велик, что нью-йоркская галерея Ronin в стремлении удовлетворить спрос
На минской выставке «Fantasy Land», помимо «Манги Хокусая», демонстрируются восковые воины «буси», игрушки и куклы ХIX и XX веков, предметы обихода, нэцкэ (миниатюрные фигурки), веера, кукла из первого православного храма в Японии в городе Хакодатэ и другие предметы, которые заинтересуют поклонников японской культуры.
Посетители также смогут сделать оригинальные фото для своих аккаунтов в социальных сетях – желающим предложат облачиться в традиционное кимоно и одежду самурая.
Выставка «Fantasy Land» в Национальной библиотеке Беларуси продлится до 11 августа.