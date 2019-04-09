На пожаре в Столбцах спасли женщину и троих детей
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Четыре человека (женщина и трое детей) были спасены на пожаре в жилом доме на улице Мира в Столбцах.
Прибыв на место вызова, спасатели увидели густой дым из окна квартиры на четвертом этаже.
Огнем в квартире уничтожены диван и кресло, закопчены стены и потолок.
Всего за минувшие дежурные сутки в Беларуси произошло 19 пожаров (1721 с начала года).
Ранее сообщалось, что на пожаре в деревне Прилепцы (Логойский район) погибли два человека.