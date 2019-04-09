На пожаре в Столбцах спасли женщину и троих детей

Четыре человека (женщина и трое детей) были спасены на пожаре в жилом доме на улице Мира в Столбцах.

Прибыв на место вызова, спасатели увидели густой дым из окна квартиры на четвертом этаже.

Огнем в квартире уничтожены диван и кресло, закопчены стены и потолок.

Всего за минувшие дежурные сутки в Беларуси произошло 19 пожаров (1721 с начала года).

Ранее сообщалось, что на пожаре в деревне Прилепцы (Логойский район) погибли два человека.