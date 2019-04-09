«Не путайте что-то с пальцем». Саакашвили ответил Лукашенко

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Экс-президент Грузии и экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили ответил Александру Лукашенко.

Фото с сайта rt.com

В интервью турецкому информагентству глава белорусского государства, комментируя предстоящий второй тур президентских выборов в Украине, вспомнил о Саакашвили.

«Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом [Грузии], конституцию поменял, еще что-то — начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает всё для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать всё для того, чтобы народ поддержал его», — сказал Лукашенко.

Ответ Саакашвили не заставил себя долго ждать: «Дорогой господин Лукашенко, пожалуйста, не путайте что-то с пальцем. Я и Порошенко, как говорят у нас в Одессе – это две большие разницы, и в других странах я не «скрываюсь», меня просто временно не пускают в мои страны».
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Тэги: выборы в Украине Персона: Александр Лукашенко Михаил Саакашвили

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