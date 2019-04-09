Обыск в «Белсате»: появилась версия, почему милиция пришла в офис телеканала

Журналист «Белсата» Алесь Залевский предполагает, что обыск может быть связан с материалом о коррупции в системе здравоохранения, который он делал летом прошлого года.

Дом, где находится минский офис «Белсата»

Как сообщил Залевский БелаПАН, в текстовой версии материала «Силовики хватают медиков — более 50 задержанных» на сайте belsat.eu по технической ошибке была опубликована информация о задержании председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Андрея Шведа. Позже телеканал разместил опровержение и принес Шведу извинения. Однако глава Госкомитета судебных экспертиз обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело.

В ноябре СК в возбуждении дела отказал. «Он писал жалобы, и в январе Минская городская прокуратура возбудила дело, и все эти процессуальные действия заново начались», — рассказал Залевский.

При этом журналист подчеркнул, что постановления на обыск он не видел, поэтому точной причины происходящего не знает.

Обыск в минском офисе телеканала «Белсат» начался утром 9 апреля. «В 8.55 сотрудники МЧС пробовали выломать двери в офисе «Белсата» в Минске. В чем причина визита, пока непонятно. По словам нашего журналиста, у сотрудников МЧС была болгарка, которой они хотели спилить двери, но скоро уехали. Сейчас во дворе стоит авто с милиционерами в штатском», — сообщил телеканал. Кроме того, утром в офис «наведывались представители Следственного комитета с постановлением о проведении обыска».

На данный момент обыск продолжается, в офисе находится сотрудник Николай Дебёло.

Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил БелаПАН, что «комментарии будут позже».