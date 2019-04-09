«Беларусбанк» и Postal Savings Bank договорились о финансировании проектов с участием белорусского и сербского бизнеса

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«Беларусбанк» и Postal Savings Bank (Сербия) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщает отдел коммуникаций «Беларусбанка», крупнейшие финансовые институты Беларуси и Сербии планируют направить совместные усилия на создание условий для увеличения экспортно-импортных операций между белорусскими и сербскими предприятиями, что в конечном итоге приведет к росту взаимного товарооборота.

Финансовая поддержка банков также позволит клиентам реализовать бизнес-инициативы на территории Беларуси и Сербии. Об этом было заявлено во время встречи в Минске руководства ОАО «АСБ Беларусбанк» с делегацией Postal Savings Bank, J.S.C. Belgrade.

Председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич акцентировал внимание на большом опыте банка по взаимодействию с зарубежными финансовыми институтами и развитию взаимовыгодных отношений с иностранными партнерами.

В свою очередь председатель Postal Savings Bank Боян Кекич высоко оценил сложившиеся взаимоотношения между странами, в том числе на уровне лидеров двух государств. По его словам, реализация в перспективе совместных проектов послужит укреплению двустороннего взаимодействия между финансовыми институтами Беларуси и Сербии.

Подписанное банками соглашение призвано придать новый импульс развитию проектов с участием белорусского и сербского бизнеса в области экономики, торговли и инвестиций.

ОАО «АСБ «Беларусбанк» — крупнейший белорусский коммерческий банк. Доля государства в уставном фонде банка составляет 98,761%. В 2018 году «Беларусбанк» увеличил прибыль в 2 раза, она составила 341 млн рублей.
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Тэги: Беларусь-Сербия Беларусбанк Postal Savings Bank бизнес

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