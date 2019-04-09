Мозырский НПЗ планирует увеличить глубину переработки нефти до 90%

Мозырский нефтеперерабатывающий завод планирует переработать почти 10 млн тонн нефти в этом году и намерен в результате нынешней модернизации увеличить глубину переработки сырья до 90%, сообщил заместитель генерального директора Мозырского НПЗ Олег Протасов.

Выступая 9 апреля в Минске на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», организованной компанией Confidence Capital, представитель Мозырского НПЗ отметил, что объем переработки нефти на заводе в 2019-м сохранится на уровне прошлого года.

«В 2019 году мы планируем получить 9,75 млн тонн нефти, что соответствует нефтяному балансу Беларуси и России», — сообщил Протасов.

По его словам, около 10% сырья в 2018-2019 годах поступает на завод на давальческих условиях, 90% завод закупает самостоятельно.

Заместитель генерального директора Мозырского НПЗ подчеркнул, что в 2014-2015 годах доля сырья, поставляемого на давальческих условиях, была значительно выше. «После изменения цен на нефть и дисбаланса цены реализации нефтепродуктов, снижения переработки нефти, доля давальческого сырья на заводе значительно уменьшилась», — констатировал Протасов.

Он сообщил, что в прошлом году завод реализовал 9,4 млн тонн нефтепродуктов, из них 3 млн тонн было реализовано на внутреннем рынке, остальное — на внешних.

«Доля внутреннего рынка в общей реализации в 2018 году по сравнению с 2017-м увеличилась на 400-450 тыс. тонн. Это связано с более высоким спросом на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также с разницей цен внутри страны и в сопредельных государствах», — пояснил представитель НПЗ.

Отвечая на вопросы участников конференции о влиянии на завод налогового маневра в нефтяной отрасли России, Протасов рассказал о планах по повышению глубины переработки нефти.

«Качество выпускаемой продукции из-за этого (налогового маневра. — БелаПАН.) хуже не станет. Мы при любых ценах будем выпускать высококачественную продукцию и благодаря этому — конкурировать с европейскими заводами», — заявил Протасов.

Он сообщил, что в результате текущей модернизации завод планирует увеличить глубину переработки нефти с нынешних 74-78% до 90%.

«Естественно, мы понимаем, что стоимость входящей нефти из-за налогового маневра увеличится. Чтобы быть конкурентоспособными в новых условиях, мы и проводим модернизацию», — отметил Протасов.