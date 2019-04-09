В Бресте судят сына российского олигарха

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Александра Шарыго обвиняют в перевозке наркотиков через границу. Его отец приехал на процесс.

По информации TUT.by, 24-летний россиянин ходатайствовал о закрытом рассмотрении дела, сославшись на тайну личной жизни, но суд просьбу отклонил.

По версии обвинения, таможенники нашли марихуану и гашишное масло во время углубленного досмотра автомобиля в декабре 2018 года, когда Александр ехал с территории Польши. Его задержали и заключили под стражу. В марте дело передали в суд.

Россиянину предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: незаконные без цели сбыта хранение и перевозка наркотических средств (ч.1 ст.328), а также перемещение наркотиков через государственную границу (ч.1 ст.328−1). Санкция первой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, второй — от трех до семи. Кроме того, ему может грозить конфискация автомобиля как средства совершения преступления.
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Тэги: наркотики Беларусь-Россия Беларусь-Польша таможенный досмотр Персона: Александр Шарыго Константин Шарыго Город: Брест

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