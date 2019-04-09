Национальная киностудия начала съемки первого белорусского ситкома

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На «Беларусьфильме» приступили к съемкам 16-серийного телевизионного фильма с рабочим названием «Иллюзии» режиссера Ивана Павлова.

«Иллюзии» — первый опыт киностудии в жанре многосерийной телевизионной комедии, сообщает minsknews.by.

Ситуационная комедия характеризуется тем, что персонажи и место действия остаются постоянными на протяжении всего сериала. Впервые жанр ситкома появился в 1926 году на чикагской радиостанции WGN. Это было юмористическое радиошоу «Сэм и Генри».
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Тэги: ситком Беларусьфильм Персона: Иван Павлов Город: Минск

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