Национальная киностудия начала съемки первого белорусского ситкома

На «Беларусьфильме» приступили к съемкам 16-серийного телевизионного фильма с рабочим названием «Иллюзии» режиссера Ивана Павлова.

«Иллюзии» — первый опыт киностудии в жанре многосерийной телевизионной комедии, сообщает minsknews.by .

Ситуационная комедия характеризуется тем, что персонажи и место действия остаются постоянными на протяжении всего сериала. Впервые жанр ситкома появился в 1926 году на чикагской радиостанции WGN. Это было юмористическое радиошоу «Сэм и Генри».