У азербайджанского дипломата украли часы в минском аэропорту

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Посол Азербайджана в Казахстане Латиф Гандилов забыл часы в помещении бизнес-зала Национальный аэропорта «Минск». Их забрал 37-летний украинец.

По сообщению МВД, дипломат написал заявление о пропаже. Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемого и вернули похищенное. В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело за кражу.

Дипломат написал благодарность на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича.
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Тэги: Беларусь-Азербайджан Беларусь-Украина Национальный аэропорт Персона: Латиф Гандилов Город: Минск

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