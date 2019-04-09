Наталья Поклонская начала хвалить Зеленского и ее понесло

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Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор Крыма запуталась в мыслях и начала по привычке говорить о «майданутых».

Поклонская сказала, что якобы не могла уснуть из-за Евромайдана, а «Сваты» ее отвлекали, хотя Зеленский не снимался в сериале и не является его режиссером.

«Под домом внизу кричат эти "майданутые"... Спать там невозможно — кастрюли стучат, костры горят, чаек кипит, покрышки горят, дым летит», — начала она.

Оказывается, именно так проходили ночи у Натальи Поклонской и именно от них ее отвлекал сериал. «Зеленский — замечательный режиссер, замечательный актер», — отметила политик.

Далее Поклонская упомянула «картавый голос» спикера Верховной Рады Андрея Парубия, назвала его «больным человеком», который призывал к стрельбе.

По ее мнению, Украина должна выбрать такого президента, который не будет разделять украинцев и русских, т.к. это «один народ».
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Тэги: Украина-Россия госдума РФ Евромайдан Персона: Наталья Поклонская Город: Киев

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