Гродненские власти хотят расширить безвизовую зону

По словам главы Гродненской области Владимира Кравцова, власти предлагают расширить безвизовую зоны в своем регионе.

Он считает, что необходимо туда включить три района: Вороновский, Лидский и Щучинский. Предлагается увеличить срок пребывания туристов до одного месяца.

В настоящее время документы согласовываются со всеми заинтересованными структурами.

Ранее сообщалось, что в Браславском районе туристка из Санкт-Петербурга в озере Укля обнаружила в метре от берега на глубине около 10 сантиметров череп человека.