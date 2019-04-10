Гродненские власти хотят расширить безвизовую зону

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По словам главы Гродненской области Владимира Кравцова, власти предлагают расширить безвизовую зоны в своем регионе.

Он считает, что необходимо туда включить три района: Вороновский, Лидский и Щучинский. Предлагается увеличить срок пребывания туристов до одного месяца.

В настоящее время документы согласовываются со всеми заинтересованными структурами.

Ранее сообщалось, что в Браславском районе туристка из Санкт-Петербурга в озере Укля обнаружила в метре от берега на глубине около 10 сантиметров череп человека.
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Тэги: безвиз туризм Персона: Владимир Кравцов Город: Гродно

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