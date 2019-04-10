Россия надеется сблизить позиции с Беларусью по отмене роуминга

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, российская сторона в ходе международной выставки ТIBO-2019 попытается сблизить позиции с белорусскими партнерами по вопросу роуминга.

Чиновник подчеркнул, чтобы существенно изменить ситуацию по снижению стоимости необходимо «обнулить плату за так называемый интерконнект – за прием международного вызова».

В настоящее время, сообщил Носков, консенсус пока не найден. Однако, выразил он надежду, в ходе TIBO-2019 удастся если не решить все проблемы, то, по крайней мере, сблизить позиции.

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже несколько лет. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и бывший посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-и во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Однако на прошедшей недавно белорусско-российской встрече на высшем уровне решение проблемы найдено не было. Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.