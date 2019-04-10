В Барановичах пенсионер загорелся, ставя чайник на плиту

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В Барановичах 86-летний пенсионер едва не сгорел, ставя чайник на плиту. Происшествие случилось в понедельник, восьмого апреля.

По информации спасателей, в МЧС из больницы поступила информация о доставленном с обширными ожогами мужчине.

В ходе разбирательства выяснилось, что пенсионер ставил на плиту чайник и случайно задел горящую конфорку – огонь перебросился на рубашку. Он выбежал на улицу, где сорвал с себя горящую одежду.

Обращаться к медикам мужчина не стал. Утром приехала внучка и, осмотрев старика, отвезла его в больницу. В настоящее время он находится в реанимации.
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Тэги: возгорание пенсионеры Город: Барановичи

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