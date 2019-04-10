ОБСЕ осудила обыск в офисе телеканала «Белсат»

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Представитель по вопросам свободы СМИ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Арлем Дезир осудил обыск в минском офисе спутникового телеканала «Белсат».

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ОБСЕ.

Дезир призвал власти Беларуси «проявлять сдержанность в предъявлении обвинений в клевете СМИ и журналистам», а также убрать из Уголовного кодекса диффамационные статьи.


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«Меня тревожит обыск в редакции «Белсата» в Минске и изъятие техники и носителей информации у журналистов, — заявил Дезир. — Это препятствует работе независимых СМИ и вызывает обеспокоенность по поводу защиты конфиденциальных источников журналистов. СМИ опубликовало опровержение ошибочной информации. Крайне важно, чтобы государственные должностные лица воздерживались от предъявления уголовных обвинений журналистам, и я призываю власти отменить уголовную ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандартами».

В заявлении отмечается, что в декабре 2018 года Совет министров ОБСЕ принял решение о безопасности журналистов, в котором призвал государства — участники организации «обеспечить, чтобы законы о диффамации не предусматривали чрезмерного наказания или санкций, которые могли бы подорвать безопасность журналистов и подвергать их цензуре, мешать их миссии».

Четырехчасовой обыск в минском офисе телеканала «Белсат» прошел утром 9 апреля в рамках дела по ч. 2 ст. 188 УК (клевета), которое возбуждено прокуратурой Минска и расследуется Следственным комитетом. По результатам обыска силовики изъяли около 10 носителей информации, в том числе три ноутбука и два жестких диска.
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Тэги: Беларусь-ОБСЕ Белсат

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