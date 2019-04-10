Совмин должен вынести решение по поправкам в статью 328 УК в течение десяти дней

Об этом заявили на встрече рабочей группы в Палате представителей. Встреча длилась около двух часов. Председательствовал глава постоянной комиссии по национальной безопасности Валентин Михневич.​

Принять участие во встрече пригласили членов Совмина, начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадия Казакевича, а также представителей родственников осужденных по ст. 328 УК — Татьяну Каневскую и Лиану Шубу.

Лиана Шуба и Татьяна Каневская

По словам Каневской, было «очень сложно, очень эмоционально и содержательно».

«В принципе наркоконтроль против изменений в ст. 328, хотя уже не так категорично, мне кажется, потому что были очень веские аргументы, — сказала мать осужденного по ст. 328 Татьяна Каневская. — Главный аргумент со стороны наркоконтроля — ужесточение законодательства позволило улучшить ситуацию с наркотиками. Мы, в свою очередь, согласны с тем, что меры ужесточения, наверное, нужны были в тот момент, удалось снизить наплыв наркотиков. Но теперь надо использовать не только кнут, но и пряник, надо дать возможность смягчить наказание».

Каневская подчеркнула, что Совмин должен принять окончательное решение в течение недели или десяти дней. «Нам так сказали на встрече. Либо Совмин отзовет эти поправки, либо они останутся в Палате представителей, и тогда депутаты будут голосовать за них во втором чтении», — сказала Каневская.

Законопроект с поправками в ст. 328 УК парламент рассмотрел весной прошлого года. Этому способствовала голодовка активисток инициативы «Матчын рух 328», которая длилась 15 дней. Проект закона о внесении изменений в ряд кодексов прошел первое чтение, в нем появилось положение о снижении нижнего предела наказаний по чч. 2 и 3 ст. 328 УК. Однако при рассмотрении во втором чтении на осенней сессии смягчающие поправки в ст. 328 из законопроекта были изъяты.

20 декабря 2018 года Михневич на встрече с родственниками осужденных по данной статье сообщил, что поправки планируется рассмотреть во втором чтении на весенней сессии парламента.

2 апреля текущего года — в день открытия сессии — около 30 родственников осужденных пришли к Дому правительства, чтобы узнать о сроках рассмотрения депутатами изменений в антинаркотическую статью.

Тогда стало известно, что Совмин не согласовал предложения об изменениях в ст. 328 из-за позиции МВД.

В Палате представителей было решено провести встречу рабочей группы с участием в том числе представителей МВД для обсуждения вопроса о смягчении наказания по ст. 328 УК. По требованию родственников осужденных на встречу пригласили Каневскую и Шубу.