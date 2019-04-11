Полуфиналы Кубка Беларуси по футболу: все решится в ответных матчах

В среду, десятого апреля, прошли первые поединки розыгрыша Кубка Беларуси по футболу сезона 2018/2019.

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Оба матча, прошедшие в столице и Витебска, оставляют шансы всей четверке на продолжение борьбы за трофей.

На стадионе ФК «Минск» «Ислочь», выбившая на прошлой стадии БАТЭ, принимала «Шахтер» и после первого тайма выигрывала 2:0. Однако во второй половине матча преимущество не удержала и дважды пропустила. Итог – 2:2 (Комаровский, 15, Янсане, 42; Бакай, 69, Сачивко, 77).

На берегах Двины «Витебск» встречался с минским «Динамо» и добился минимальной виктории – 1:0 (Вандерсон, 36).

Ответные поединке пройдут 1 мая в Солигорске и Минске.



