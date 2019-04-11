Артем Милевский поддержал Зеленского

Экс-нападающий национальной сборной Украины по футболу, выступающий за брестское «Динамо», Артем Милевский высказал свою поддержку кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Футбол 24

В эфире программы «Время футбола» он рассказал ведущему Николаю Ходасевичу о своем отношении к творчеству «95-го квартала». Футболист вспомнил, что над ним ни раз шутили в шоу «Вечерний квартал». Ему очень нравились скетчи и никакой обиды он не держит.

На прямой вопрос: «Зеленский или Порошенко?» Милевский сразу ответил: «Зеленский».

Напомним, второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье, 21 апреля. Согласно последним рейтингам, огромные шансы на победу имеет победитель первого тура: за Зеленского готовы проголосовать более 49%, а за Порошенко – почти 20%.