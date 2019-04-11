Жители Первомайского района Минска протестуют против планов властей по уплотнительной застройке
Жители Первомайского района Минска протестуют против очередных планов властей по уплотнительной застройке. Уже собрано около 400 подписей против проекта, презентация которого состоялась вечером 10 апреля в администрации Первомайского района.
Об этом сообщил БелаПАН активист, член инициативной группы Юрий Губаревич. Он и еще два жителя также вошли в состав комиссии по общественному обсуждению проекта.
Речь идет о градостроительном проекте детального планирования квартала в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова. Разработчик — проектно-исследовательское коммунальное унитарное предприятие «Минскградо». Проектом предполагается строительство многоэтажного дома с подземной парковкой, семи паркингов почти на 800 машиномест, центра досуга с парковкой на 360 машиномест и детского сада.
«8 апреля состоялась первая встреча жителей во дворах квартала. Собралось около ста человек, и были выдвинуты кандидатуры в комиссию по общественному обсуждению проекта. 10 апреля в зале администрации Первомайского района собралось около 550 человек. Была достаточно горячая дискуссия. Мы несколько раз голосовали, и все были против проекта. При этом стоит отметить, что на презентации не было представителей заказчика и тех, кто отвечает за экологию. Никто не мог ответить на конкретные вопросы и замечания жителей», — рассказал активист.
По его словам, «люди считают, что реализация проекта приведет к тотальному ущемлению интересов жителей этого квартала и им не надо столько парковочных мест».
Губаревич сообщил, что сбор подписей будет продолжен и активисты будут искать в проекте противоречия и нарушения законодательства, экологических норм. «По нашему видению, парковки не вписываются в эти нормы, и будем на этом акцентировать внимание», — заключил член инициативной группы.
Напомним, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака 11 марта, Александр Лукашенко заявил, что объемы строительства жилья в столице будут ежегодно сокращаться, а основной акцент будет делаться на развитии городов-спутников. «Минск — не резиновый. Знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию», — сказал Лукашенко.