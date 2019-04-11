Мозырский НПЗ за год сократил чистую прибыль в 38,5 раза

Мозырский нефтеперерабатывающий завод по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 3,9 млн рублей, говорится в обнародованной предприятием финансовой отчетности.

По сравнению с 2017 годом чистая прибыль предприятия уменьшилась в 38,5 раза. Напомним, в позапрошлом году завод получил более 150 млн рублей в виде чистой прибыли.

Как свидетельствует финансовая отчетность, выручка нефтеперерабатывающего завода от реализации продукции в прошлом году выросла на 40,2% до 8,09 млрд рублей. Одновременно с этим увеличилась и себестоимость продукции на 46,8% до 7,75 млрд рублей.

Напомним, концерн «Белнефтехим» в 2018 году неоднократно сообщал о том, что увеличение входящей цены на нефть (на фоне госрегулирования цен на топливо на внутреннем рынке) негативно отражается на финансовом положении нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим концерн инициировал поэтапное повышение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Заместитель генерального директора Мозырского НПЗ Олег Протасов на этой неделе в кулуарах международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» отказался комментировать журналистам финансовые результаты деятельности предприятия.

Отвечая на вопросы участников конференции о влиянии на завод налогового маневра в нефтяной отрасли России, представитель НПЗ рассказал о планах по повышению глубины переработки нефти, что позволит увеличить эффективность переработки.

«Качество выпускаемой продукции из-за этого (налогового маневра. — БелаПАН.) хуже не станет. Мы при любых ценах будем выпускать высококачественную продукцию, и благодаря этому будем конкурировать с европейскими заводами», — заявил Протасов.

Он сообщил, что в результате текущей модернизации завод планирует увеличить глубину переработки нефти с нынешних 74-78% до 90%.

«Естественно, мы понимаем, что стоимость входящей нефти из-за налогового маневра увеличится. Чтобы быть конкурентоспособными в новых условиях, мы и проводим модернизацию», — отметил Протасов.