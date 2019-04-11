Беларусь рассчитывает получить от Всемирного банка 300 млн долларов

Беларусь рассчитывает подписать со Всемирным банком до конца 2019 года кредитные соглашения на 300 млн долларов. Об этом шла речь на встрече белорусской делегации во главе с министром экономики Дмитрием Крутым с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Встреча состоялась в рамках визита делегации Беларуси в Вашингтон на ежегодные весенние заседания советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка.

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«Участники встречи обсудили текущий инвестиционный портфель банка в Беларуси, который насчитывает восемь инвестиционных проектов на общую сумму около 790 млн долларов США. Отмечено высокое качество текущего портфеля и эффективное освоение выделенных средств», — сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о ходе подготовки новых инфраструктурных проектов в сфере образования, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается, что кредитные соглашения по трем указанным проектам могут быть подписаны до конца 2019 года. Сумма инвестиций Всемирного банка может составить около 300 млн долларов США.

Одним из перспективных направлений дальнейшего сотрудничества названа возможность начала подготовки новых проектов в области энергоэффективности в социальной сфере, модернизации государственных финансов, транспортной сфере и других приоритетных областях.

Помимо вопросов инвестиционного портфеля стороны обсудили ход подготовки документа «Дорожная карта повышения эффективности национальной экономики».

«В частности, отмечено общее видение вопросов развития и поддержания стабильности финансового сектора, повышения устойчивости государственных финансов и совершенствования политики управления государственным долгом. Всемирным банком выражено мнение о необходимости проведения более глубоких структурных преобразований в реальном секторе с одновременным усилением системы социальной защиты и социальной помощи, а также в секторе энергетики, в том числе в части снижения субсидирования тарифов на теплоснабжение», — отмечает Минэкономики.

Белорусская делегация проинформировала о планах правительства продолжить работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, внедрению корпоративного управления в секторе государственных предприятий, а также усиления социальной защиты населения, особенно на региональном уровне.

«В части снижения субсидирования тарифов на теплоснабжение будет продолжена планомерная работа в рамках решений, принятых главой государства», — указывает министерство.

Со стороны Всемирного банка было подчеркнуто, что в целях обеспечения долгосрочного устойчивого роста экономики могут потребоваться дополнительные меры по снижению фискальных рисков, формируемых в секторе государственных предприятий.

9-14 апреля белорусская делегация находится с визитом в Вашингтоне в рамках ежегодных весенних заседаний советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка, где помимо традиционных встреч с руководством банка и фонда запланированы встречи с руководством Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и ряд других переговоров.