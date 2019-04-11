Лукашенко — правительству: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую, сколько можно терпеть?

Александр Лукашенко дал поручение правительству разобраться по всем фактам недопуска белорусской продукции на российский рынок и доложить ему на следующей неделе.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что новый вице-премьер, курирующий сферу агропромышленного комплекса, еще не вник во все нюансы этого вопроса, но, подчеркнул президент, есть глава правительства, его заместители, министры из экономического блока.

Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти должны принимать соответствующие меры. «Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку — мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе», — приводит пресс-служба президента его слова.