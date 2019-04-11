Эксперт: в Беларуси ипотека не работает из-за больших рисков всех участников сделки

Ипотека пока не работает в Беларуси из-за больших рисков всех участников сделки. Такое мнение высказала БелаПАН руководитель сектора ипотечного кредитования компании «Твоя столица. Новостройцентр» Людмила Семенова.

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Она пояснила, что платеж по кредиту составляет большую часть дохода заемщика, а в случае неисполнения обязательств последним банку достаточно сложно реализовать квартиру, находящуюся в залоге, что связано с недостаточной проработкой законодательной базы.

«В различных источниках часто оперируют понятием ипотека, институт которой необходимо развивать в Беларуси. Но на практике, оказывается, что использование слова ипотека у нас в стране ошибочно», — считает эксперт.

Согласно закону ипотека — это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества. То есть ипотека — это просто форма залога недвижимого имущества, что подтверждается и законом Республики Беларусь «Об ипотеке» от 2008 года.

«Если мы говорим про кредит на жилье, то лучше использовать понятие ипотечное кредитование, т.е. долгосрочное кредитование под залог недвижимости, как правило приобретаемой», — отмечает Семенова.

На данный момент такие программы кредитования предлагают два банка: в одном под залог готовы прокредитовать 70-80% стоимости квартиры, дополнительно потребуется оформить страховку жизни, а другой под залог выдает до 50% стоимости квартиры, при кредитовании большей суммы потребуется дополнительное обеспечение (поручительство физических лиц).

В других банках основным способом обеспечения обязательств является поручительство физических лиц, залог оформляется лишь дополнительно при кредитовании большей суммы.

По словам Семеновой, своего рода ориентиром для белорусов выступает институт ипотечного кредитования, созданный в России.

«Да, выбор ипотечных программ у соседей больше, но условия отличаются не так сильно. Например, процентная ставка в России ниже: в среднем от 9,5% годовых, а в Беларуси — в среднем от 13%, но есть и исключения. По программе стройсбережений в «Беларусбанке» от 11%, а по спецтальным программам некоторых застройщиков от 5,99%, — отметила специалист. — Срок кредитования в РФ больше — до 30 лет. У нас — 20 лет, хотя буквально двумя месяцами ранее были предложения на срок до 25 лет. Что в РФ и РБ одинаково, так это максимальная сумма финансирования (до 90% стоимости приобретаемой недвижимости), механизм расчета максимальной суммы кредита исходя из доходов кредитополучателя и его близких родственников».

По ее словам, в настоящее время рассрочка является одним из наиболее привлекательных для покупателей факторов при выборе новостройки и этим инструментом привлечения спроса активно пользуются застройщики. В результате чего более 80% предлагаемых в продажу новостроек доступны для приобретения с рассрочкой оплаты.